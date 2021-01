Нови рок дочекани з найблїзшима

ДЮРДЬОВ – Дочек нового 2021. року у Дюрдьове бул преславени иншак як то узвичаєне.

Пре пандемию коронавирусу и почитованє предписаних мирох, 31. децембра Дюрдьовчанє ше зишли по обисцох зоз своїма найблїшима, фамелию и приятелями. Младеж тот вечар углавним преславела зоз своїм дружтвом тиж по обисцох, понеже у кафичох и клубох нє було орґанизовани ноцни преслави.

На полноци зоз шицких улїцох валалу могло видзиц огньомет, а красне число валалчанох зоз своїма дзецми Нови рок дочекали у центре валала коло нового ошвиценого ядловца.

