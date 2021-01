Нови рок преславени по обисцох

ШИД – Пре актуални епидемиолоґийни стан анї у Шидзе нє було орґанизованого дочеку нового 2021. року на площи култури хтори роками пред тим орґанизовала локална самоуправа.

Центер городу бул оквицени з прикрасками хтори остали од прешлого року, а нови прикраски поставени опрез будинка Културно-образовного центра.

Ресторани и кафичи тиж мушели почитовац огранїченє роботного часу, а найвекше число гражданох дочекали Нови рок скромно у своїх обисцох з фамелию.

Медзитим, на уходзе до 2021. року на пол ноци як и каждого року звичайно з рижну пиротехнїку означена тота подїя з вецейминутовим штреляньом.

Першого дня 2021. року у кафичох хтори тиж робели до 18 годзин як и 31 децембра, було найвецей младих хтори з друженьом преславели приход нового року.

