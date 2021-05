Нови сериял титлованих емисийох на руски язик од 2. юния на РТВ 2

НОВИ САД – Филмска редакция пририхтала нови сериял полгодзинових емисийох шпанскей продукциї котри ше починю емитовац од стреди, 2. юния, на програми РТВ.

Слово о кулинарско-забавним сериялу емисийох новшей шпанскей продукциї з 2020. року под назву Мандука. Тот сериял 2019. року у Кану преглашени за єден з лєпших Европских ТВ-форматох хтори наменєни младим.

Нашо патраче буду мац перши нагоду одпатриц тоти епизоди, а то будзе реґионална телевизийна премиєра котра перше будзе емитована на Другей програми Радио-телевизиї Войводини и то титлована на руски язик.

Домашня того сериялу млада тинейджерка Паула Алос котра побиднїца на познатим змаганю „Мастершеф“ у Шпаниї 2017. року. Вона у своєй кухнї у улоги водителя привита познати шпански и каталонски ТВ особи, ґлумцох, музични гвизди, инфлуенсерох и ют’юберох з котрима будзе вариц и указовац нови рецепти, а тиж представи и своїх госцох и їх роботу.

То будзе нагода же би ше наша публика упознала зоз Шпанию, Каталонию и їх кухню. У першей емисиї вона представи єдного ТВ водителя и сценаристу, укаже цо точно роби сценариста, а познєйше вєдно буду и вариц, гварел руководитель служби филсмскей програми РТВ, Йован Тояґич.

Емисия Мандука будзе емитована каждей стреди, раз тижньово, у термину емисиї Перли на 16,50 годзин и репризно кажди пияток на 10,30 годзин.

