Нови спортски дисциплини и успихи (III)

Нєшка спорт нательо розвити же мож повесц же ше попри уж припознатих дисциплинох кажди дзень зявюю нови спортски конари и дисциплини. Сучасни Олимпийски бависка кажди штири роки розпатраю можлївосци учишльованя нових спортох до Бавискох. Окрем того, нєшкайши спорт нє мож анї задумац без спортисткох, а часто їх успихи векши и од успихох наших славних хлопских екипох.

Без сумнїву, Руски Керестур вше бул добра подлога за розвой спорту, насампредз дзекуюци професорови Яшови Бакови, алє и прихильним младим хтори жадали свой талант и схопносц доказац и на спортских теренох. Нєшка зме шведкове и славиме успихи числених спортистох медзи хторима и жени. Атлетика, теквондо, карате, бодибилдинґ и велї други спорти у хторих вше замеркованши успихи призначую и дзивчата. Надпомнїме же и у екипи когуцикох ФК „Русин” стандардни бавяче праве дзивчата.

УСПИХИ ЗА ПАМЕТАНЄ

Злата Паплацко перше була ґолман женскей рукометней екипи керестурского Русина. Потим бавела за Червинку, Вождовец, Темерин, Напредак, екипу Бане Секулич и за новосадски екипи Юґоинспект и Уґлед комерц. Кариєру будовала и у Валенсиї (Шпания), Будучносци (Подґорица), Медицинару (Шабац), Нопалу (Бачка Паланка) и Индїї. Одбавела вецей як 1000 урядово клубски змаганя и вецей як 100 змаганя за нашу репрезентацию.

Була стандардно перши ґолман женскей рукометней репрезентациї Союзней Републики Югославиї хтора освоєла бронзову медалю на Шветовим першенстве 2001. року у Италиї.

Деян Будински (Бруґошов) на Державним атлетским першенстве за пионирох и юниорох Републики Сербиї вецей раз бул перши: за два днї у юлию 2012. року постал шампион аж у двох дисциплинох за старших пионирох: у скаканю до висока и у скаканю до далєка, а 2013. року бул шампион и у скоку до висока у катеґориї младших юниорох. Деян Будински як младши юниор участвовал и на атлетским першенстве (у сали) Републики Сербиї 2013. року бул перши у своєй катеґориї у скоку до висока и перши у катеґориї старших юниорох. Бул и член атлетскей репрезентациї Сербиї на 17. митинґу „YILMAZ SAZAK MEMORIAL” 2012. року у Истанбулу. На тим познатим атлетским митинґу у Турскей завжал при хлапцох по 16 роки перше место зоз прескочену висину 1,89 м и освоєл златну медалю.

Злата Паплацко Саня Тиркайла зоз Деяном и Иваном Будински Дарян Белак

Успихи у своїх дисциплинох призначел и Дарян Белак на Державним атлетским першенстве за старших пионирох Републики Сербиї 2014. року у Сримскей Митровици. Дарян на тим першенстве постал шампион и освоєл златни медалї у обегованю на 60, 100 и 300 метери. На истим першенстве Антония Монар у скаканю до висока завжала треце место з прескочену висину 1,52 метери, а Иван Будински (Бруґoшов) у руцаню кулї освоєл штварте место. За зазначени успихи младих атлетичарох Русина у тим вику заслуги ма и їх тренер Саня Тиркайла, професорка физичного воспитаня у керестурскей школи.

Шейла Зарубица перши спортски крочаї направела у рукомету – була ґолґетер женскей рукометней екипи Русина, а потим рушела по мацерових крочайох у Русиновей бодибилдинґ секциї. На шветовим и европским першенстве у фитнесу и бодибилдинґу 2019. року у Таранту у Италиї освоєла перши местa у катеґорийох Ms Figure и Ms Fitness model tall (висши як 168 цм). Шейла на истим змаганю постала Miss UNIVERSE у IBFF катеґориї на европским и шветовим уровню. Шейла Зарубица дзекуюци тому успиху вошла до Енциклопедиї найуспишнєйших спортистох у швеце 2014–2019. рок.

На лїстини успшних спортистох и каратисткиня Анамария Няради, як и Илона Зарубица Гека у бодибилдинґу, хтори до Руского Керестура принєсли найвисши европски и шветово припознаня.

Шейла Зарубица Илона Зарубица

ДЗЕШЕЦ УСПИШНИ РОКИ ФК „РУСИН”

Кед маме у оглядзе критериї и мерадла змагательних успихох записаних, за сто роки, у документох признатих фодбалских орґанизацийох (державних и подручних), „Руских новинох” (од 1924. по початок априла 1941. року) и „Руским слове” (од 1945. року, та по нєшка), дньових новинох „Дневник” (Нови Сад), фаховей литератури, як и тото цо мож найсц на интернету и особного паметаня, заключуєме же фодбалере ФК „Русин” зоз Руского Керестура були квалитетно и по резултатски найуспишнєйши у периодзе од 1949. року (окрем 1952. и 1953. року) по конєц сезони 1958/59. Други период, хтори указовал же би ше могол досцигнуц, лєбо аж и пресцигнуц найвекши успихи Русина, бул период керестурских ґенерацийох фодбалерох, хтори були першотимци ФК „Русин” од 1966. по 1973. рок. Нагоди було у фодбалу, алє их керестурска екипа нє вихасновала. Даєдни фодбалски екипи зоз других местох зоз хторима ше Русин змагал вихасновали свойо нагоди.

Пейдзешатих рокох прешлого вику ФК „Русин” бул лєпши и победзовал, лєбо ше ровноправно ношел у першенствених змаганьох и зоз наймоцнєйшима фодбалскима екипами зоз Кули, Червинки, Апатину и Бачкей Тополї. Патраче и любителє фодбалу тих штирох екипох познєйших деценийох прешлого вику и того вику дожили патриц першолиґашски першенствени стретнуца своїх екипох.

НАЙВЕКШИ РИВАЛЄ РУСИНА

Фодбалски клуб у Кули основани 1912. року, алє ше под меном „Гайдук” почал змагац 1925. року, а перше змаганє бавел праве у Керестуре и победзел ФК „Русин” зоз 5:2. Тота кулска екипа и после Другей шветовей войни даскельо раз меняли мено. Волали ше: Ударник, Братство єдинство, Єдинство… Од 1949. року кулска екипа ше ознова змага як ФК „Гайдук”. Фодбалере Гайдука од 1992. по 2013. рок були стандардни першолиґаше. Кулянци бавели у Першей союзней лиґи СР Югославиї, потим то були першенства Сербиї и Чарней Гори по конєц сезони 2005/06 и на концу бавели у Суперлиґи Сербиї. ФК „Гайдук” мал и високи пласмани у тих першенствох и бавел зоз европскима фодбалскима екипами квалификациї зa Куп УЕФА.

ФК „Младосц” (Апатин) успишно бавел у Суперлиґи Сербиї у сезони 2006/07, алє пре длуства мушел напущиц тоту лиґу.

Топольски спортски клуб (ТСЦ) зоз Бачкей Тополї од сезони 2019/20 бави у Суперлиґи Сербиї. ТСЦ зоз штвартим местом на таблїчки на концу сезони 2019/20 обезпечел себе квалификациї за Лиґу Европи. Екипа зоз Бачкей Тополї одбавела спектакуларне стретнуце зоз румунску екипу ФЦСЦ (СТЕАУА – бувши клубски фодбалски шампион Европи за 1986. рок) – после 90 минутох було нєришено (4:4), у предлуженю дати ище штири ґоли, алє резултат остал нєришени (6:6). Екипа зоз Букурешту аж на пенали (5:4) елиминовала фодбалерох зоз Бачкей Тополї.

(Предлужи ше)