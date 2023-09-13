Нови три боди за Искру

КОЦУР: На домашнїм стадиону екипа ФК „Искра”, внєдзелю на 16:30 одбавела 5. коло зоз ФК „Пролетер” зоз Равного Села. Єдини ґол на стретнуцу у Коцуре за Искру дал Комазец.

Шесцме бавяче Искри и тренер Веселин Вукадинович того лєта змоцнєли екипу Искри, а пришли праве зоз Пролетеру зоз Равного Села. Пре тот факт, алє и прето же обидва екипи по тото стретнуце нє прецерпели анї єдно пораженє, публика очековала добре стретнуце, прави дерби.

За Искру бавели: Ступар, Колошняи (Секулич), Роґанович, Сердар, Малацко, Комазец (Нешкович), Мачиженски, Янкович, Бодонї, Милованович, Неделькович

Интересантне було як на терену так и на трибинох. Искра лєпше отворела стретнуце, а после лєм даскельо минути Роґанович, после єдней наруценей лабди бил з главу, алє лабда пошла коло ґолу.

У 20. минути Комазец фауловани у каребним просторе Пролетера, алє судия нє пискал фаул и пенал за Искру. Даскельо минути после тей шанси, случела ше подобна ситуация. Бодонї зоз своєй половки послал длугоку лабду, Комазец ше зоз дриблинґом ошлєбодзел бавяча котри го чувал и копнул лабду до самого кута. После того ґола и госци ше дакус отворели и направели даскельо полушанси, котри нє вихасновали.

У другим полчаше публика видзела ище борбенше стретнуце. Шанси було на обидвох бокох, судия у тих хвилькох принєсол вецей одлуки на чкоду обидвом екипом, та мало хибело же би ше бавяче на терену и побили. Пре таке судзенє тензиї було и на трибинох, та интервеновала и милиция. На концу ше шицко добре закончело, а Искра уписала нови три боди.

После пейцох одбавених колох Искра єдина зазначела штири побиди и єден нєришени резултат та и далєй перше место на таблїчки дзелї зоз Сенту. Обидва екипи маю по 13 боди.

У шлїдуюцим колє Искру чека чежке госцованє у Чоки, котра у прешлим колє у Савиним Селу зазначела побиду зоз резултатом 5:1.