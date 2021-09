Нови ултразвучни апарат за педиятрию

КУЛА – За потреби педиятрийней служби Дома здравя у Кули, купени нови ултразвучни апарат за хтори 3 милиони динари обезпечел Покраїнски секретарият за здравство.

Нови апарат обезпечи лєпшу здравствену услугу наймладшим за препатрунок клубох, дзе досц виражени проблеми, а потерашнї апарат ма 30 роки, як наглашел директор Дому здравя др Шевин.

Предсидатель Општини Дамян Милянич з тей нагоди визначел одличне сотруднїцтво локалней самоуправи зоз Покраїну котра, як и Република, участвую у обновйованю инвентару Дома здравя, а тиж наявел и нови укладаня локалней самоуправи.

