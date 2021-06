Нови уписни рок – нови пременки

Штредньошколцом и будуцим студентом ширцом отворени дзвери на Оддзелєню за русинистику на Филозофским Факултету у Новим Садзе. Кед слово о новим уписним року, Оддзелєнє за русинистику ма нову акредитовану програму.

Пременка у тим же на факултету нєт вецей тельо програми як цо було. Потераз кажде оддзелєнє мало свою програму, а дахто мал и два програми.

– Акредитация каждей програми велька финансийна ствар. Маме направену єдну програму, язик и културу, цо барз добре, бо кажде може видзиц цо ше виклада. Вельо вецей ше будзе сотрудзовац, капицитети буду вихасновани. Кед маме єден предмет и єдного професора хтори го виклада, вон будзе вецей ґрупом викладац тот предмет, бо нашо професоре нє можу шицко викладац цо би требало. Так же, нашо студенти буду вєдно з другима студентами з других катедрох слухац даяки предмет. То добре и за професорски кадер, бо ше будзе вецей сотрудзовац. Тото цо новосц за наших будуцих студентох, то же будзе студиранє двох фахох. Студенти на Филозофским факултету маю можлївосц слухац єден иножемни язик и єден славистични од першого по осми семестер, гоч ше иножемни виучує лєм штири. Зоз законченьом и осмого семестра студент сцигнє по уровень же може викладац анґлийски язик и то будзе писац на дипломи. То наисце велька предносц – наглашує шеф Оддзелєня за русинистику проф. др Янко Рамач и додава же маю сотруднїцтво зоз европскима универзитетами, як цо Прешов, Ґданьск…

– Нашо професоре и студенти можу там одходзиц на єден семестер, а тиж так можеме и примац и професорох и студентох на нашу Катедру. Мушиме буц отворени за других и намагац ше буц интересантни и на тот способ прицагнуц и других. Студенти по законченю можу робиц у школох, алє польо вельо ширше, мож робиц у култури, медийох итд. бо студиї так орґанизовани же би мали дакус ширше славистичне знанє. Нє учи ше лєм язик и литература, вельо вецей од того студенти маю нагоду виучовац – закончує проф. др Янко Рамач.

Примаци испит на Оддзелєню за русинистику будзе отримани 30. юния, а заинтересовани ше маю порихтац за писанє составу.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=2TSKcbqvJVI

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)