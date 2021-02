Нови цени огласного простору

НОВИ САД – Oбвисцуєме читачох же НВУ „Руске слово” од 11. фебруара 2021. року применює нови ценовнїк за простор за оглашованє у новинох „Руске слово”.

Од нєшка цена малей оглашки (до 20 слова) будзе коштац 300 динари, посмертна оглашка на 1 полю будзе 800 динари, а посмертна оглашка на 2 поля будзе 1.600 динари.

Цену жаданей оглашки треба уплациц на рахунок: 160-923244-82 (Банка Интеза). Текст оглашки и фотоґрафиї (за посмертни оглашки) посилац на имейл: informator@ruskeslovo.com, лєбо видиктовац на телефон 069 673319 од пондзелку до

пиятку од 9 до 15 годзин. За обявйованє у актуалним тижню, оглашку найпознєйше придац по стреду до 10 годзин.

У рамикох преширйованя огласного простору Установи, оглашки обявени по нових ценох у новинох „Руске слово”, предлужиме обявйовац и на сайту, дзе су єднакей велькосци и мож их видзиц два тижнї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)