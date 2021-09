Нови школски рок и за дзеци у коцурскей „Герлїчки”

КОЦУР – Предшколска установа „Бошко Буха” у шицких своїх обєктох у општини Вербас стреду, 1. септембра, предлужела воспитно-образовну роботу, почитуюци мири и препоруки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою. Єден з тих обєктох и „Герлїчка” у Коцуре, чийо дзвери ше того дня отворели за наймладших.

У коцурскей „Герлїчки” до рускей ґрупи того школского року уписани 17-ецеро дзеци, а ґрупу водза виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан. Зоз тей ґрупи нарок треба же би рушели до школи шесцеро дзеци, та вони, окрем бависка, прейду и през обовязну Пририхтуюцу програму. Зоз тим ше пририхтаю за нови школски рок и обовязки котри их чекаю як школярох руского оддзелєня першей класи у Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре.

