Нови ґенерални секретар о. Роберт Пащик

НОВИ САД – Нововибрани ґенерални секретар Медзинародней владическей конференциї (МВК) св. Кирила и Методия о. Роберт Пащик превжал у шедзиску Конференциї у Новим Садзе свою нову службу.

Як сообщене на сайту Католїцкей Церкви у Сербиї, з нагоди примопредаваня служби, попри потерашнього ґенералного секретара о. Мирка Штефковича, присутни бул монс. Ладислав Немет, зренянински владика и предсидатель МВК.

Вон потерашньому секретарови подзековал на дзешецрочней служби у секретарияту МВК, и о. Пащика одшмелєл пред спокусу новей служби и обецал му щиру потримовку.

Монс. Немет з тей нагоди визначел же то перше примопредаванє служби ґенералного секретара у шедзиску МВК, хторе ушорене пред трома роками и гварел же ше наздава же воно у блїзкей будучносци достанє векше значенє за МВК, так и за Католїцку Церкву у Сербиї.

Член МВК и наша Епархия Св. Миколая.

