КУЛА – На площи опрез Пошти од 21. децембра по 8. януар тирва перши Новорочни вашар, кажди дзень од 16 до 20 годзин.

Нащивительом понукнути рижни змисти забавного характеру, як за дзеци так и за одроснутих, а ту и промоция старих ремеслох и предаванє продуктох власней роботи. Медзи численима крачунско-новорочнима прикрасками, на предайних штандох мож купиц варене вино, кафу и чай, колачи, алє и сушени продукти з меса.

Орґанизаторе тей манифестациї Туристична орґанизация и Локална самоуправа Општини Кула.

