Новосадски ветеранє були на танцу под Рамску твердиню

РАМ – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, за викенд, всоботу 13. септембра участвовала на манифестациї „Крај тврђаве Дунав тече ветерани играју ово вече”, хтора отримана на Рамскей твердинї у месце Рам.

Ветеранє РКЦ наступели зоз хореоґрафию На танцу, руководителька Марияна Мункачи Сивч. Окрем новосадянох на отвореней бини под твердиню Рам зменьовали ше учашнїки през осем точки, а участвовали КУД Дукат Беоґрад, вец културно-уметнїцки дружтва зоз Смедеревскей Паланки, Пруґова, Селишта, Заєчару, Ясикова и члени домашнього КУД Речица.

Стредньовиковна Рамска твердиня змесцена на стини над Дунайом, нє зна ше точно кеди настала, алє єст перши записи о нєй зоз 12. вику. Обновел ю султан Баязит II у 15. вику. Нєдалєко, ту ше до Дунаю улїваю лїви притоки Караш и Нера и прави притоки Морава и Млава. Дунай на тим месце широки вецей як 4 километри и випатра мирни и питоми.

Спонзоре манифестациї були Туристична орґанизация города Пожаревца, Туристична орґанизация Велико Ґрадиште и Културно-уметнїцке дружтво Речица.