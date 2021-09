„Новосадски пияц квеца” на пияток и соботу на пллощи опрез Спенс-у

НОВИ САД – На пияток и соботу 1. и 2. октобра отрима ше штварти „Новосадски пияц квеца” у єшеньским циклусу, на площи опрез Спенс-у. Роботни час пияцу на пияток од 8,30 по 19 годзин, а на соботу од 8 по 17,30 годзин.

На пияцу ше представя продукователє и викладателє квеца, пресади, опреми за гортикултуру, меду, поживи, уметнїцких дїлох. Викладателє порихтали понуканє сезонского квеца, древкох, кактусох, опреми за садзенє и заградку, здраву поживу слану и сладку, ручни прикраски…

Идуци „Новосадски пияц квеца” плановани за 8. и 9. октобер.

Орґанизатор пияцу, Рух горякох Нового Саду, поволує нащивительох же би почитовали предписани епидемийни мири.

