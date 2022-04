Новосадяном представени нови Правопис руского язика, Словнїк компютерскей терминолоґиї и Мала история Русинох

НОВИ САД – У Руским културним центре (Йована Суботича 8) у Новим Садзе вчера 20, априла, отримана промоция трох виданьох – Правопису руского язика зоз правописним словнїком авторох мр Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейси хтори обявел Завод за културу войводянских Руснацох вєдно зоз Дружтвом за руски язик, културу и литературу и Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету, Словнїка компютерскей терминолоґиї автора Михайла Фейси у виданю Универзитета у Новим Садзе, Фолозофски факултет Нови Сад и Малей историї Русинох автора проф. др Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Представяюци Правопис, мр Гелена Медєши потолковала як авторе розришели нагромадзени дилеми и нєдоповедзеносци хтори ше у нашим язику нагромадзели од 1971. року, кеди обявени Правопис руского язика Миколи М. Кочиша.

Рецензент о. мр Дарко Рац заключел же наисце важне же ше тераз першираз духовну терминолоґию уведло до Правопису, а тиж и же велї церковнославянизми прилагодзени ґу рускому язику. Проф. др Михайло Фейса пречитал рецензию мр Ксениї Сеґеди, а у предлуженю, медзи иншим, на прикладох потолковал и кеди ше и у яких ситуацийох хаснує наводнїки, а кеди их нє треба хасновац. Тиж проф. Фейса представел и Словнїк компютерскей терминолоґиї и надпомнул же словнїк интеґровани до нового Правопису.

О Малей историї Русинох автора Ивана Попа, спред Рускей матки бешедовали Дюра Папуґа, видаватель руского прекладу и Михайло Катона, инициятор идеї же би ше кнїжку зоз словацкого преложело на руски язик.

По законченей промоциї, шицки нащивителє могли задармо достац прикладнїк публикацийох, а у приємней атмосфери ше предлужело одвитовац на питаня публики у вязи зоз новима правописнима правилами.

