Новосадянє найлєпше бавели

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 8. мая, отримани турнир у одбойки у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”. Змаганє отримане у Основней школи „Йован Йованович Змай“, а соорґанизаторе були Општина Жабель и дюрдьовске Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко“.

Учасц вжали штири екипи: „Папивинґ“ Д.о.о Вербас, Руски културни центер з Нового Саду, КУД „Тарас Шевченко“ и СД „Русин“ з Руского Керестура.

Бавело ше по системи кажде зоз каждим, а на концу найлєпши були одбойкаше зоз Нового Саду.

По законченю змаганя, учашнїки предлужели друженє у просторийох дюрдьовского Дружтва дзе було преглашенє побиднїка и додзельованє подзекованьох.

