Новосадянє найлєпши у одбойки на писку

ПАЛИЧ – У рамикох 30. Спортских бавискох Яша Баков на Паличу внєдзелю отримани турнир у одбойки на писку, а на котрим участвовали 6 екипи.

На турниру, окрем домашнїх, Дружтва Руснацох зоз Суботици, участвовали ище СД Русин зоз Руского Керестура, ФК Искра зоз Коцура, Папивинґ Д.о.о. зоз Вербасу, КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова и екипа Руского културного центру зоз Нового Саду.

Бавело ше по системи кажде зоз каждим, а после пейц одбавених колох, найуспишнєйши були одбойкаше РКЦ-а зоз Нового Саду котри зазначели штири побиди и прецерпели єдно пораженє.

За побиднїцку екипу на тим турниру бавели Владимир Иван, Иван Горняк, Александар Исаков и Милан Токич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)