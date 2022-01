ДЮРДЬОВ – Концом прешлого рока, як гварел парох дюрдьовски о. Михаил Холошняй, грекокатолїцка парохия при св. Храме Рождества Пресвятей Богородици видала нотни зборнїк „Воскресна утриня Карпаторуского простопиния” у церковно-писньошпивней традициї грекокатолїцких войводянских Руснацох.

Цалосна воскресна утриня гармонизована и обробена за штирогласни мишани хор. Гармонизацию поробела Татиана Холошняй-Барна.

Текстуалну часц и уметнїцке оформенє поробел протоєрей о. Михаил Холошняй – Матїйов.

Тото вредне виданє „Воскресней утринї” оможлївене дзекуюци финансийней потримовки Општини Жабель.

Заинтересовани зборнїк можу достац на парохиї.

