НСЗ орґанизує безплатни онлайн обуки за нєзанятих

СЕРБИЯ/КУЛА – Национална служба за обезпечованє роботи орґанизує безплатни онлайн обуки Активне глєданє роботи и Драга ґу успишному поднїмательови за нєзаняти особи.

Обука за Активне глєданє роботи обдумана за нєзаняти особи котри жадаю злєпшац свою комуникацию зоз роботодавательом и звладац технїки глєданя роботи, док друга обука Драга ґу успишному поднїмательови наменєна тим котри ше опредзелєли за розпочинанє самостойного бизнису.

Спомнути обуки ше реализую з потримовку ґлобалней програми Нємецкого розвойного сотруднїцтва под назву Миґрациї за розвой.

Шицки дополнююци информациї коло приявйованя мож достац при совитнїкох у териториялней филияли Националней служби за обезпечованє роботи, у Кули то орґанизацийна єдинка НСЗ на адреси Светозара Марковича 8, телефонске число 025/723-175.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)