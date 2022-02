НСЗ отримала схадзку зоз роботодавателями

КУЛА – Представителє Националней служби за обезпечованє роботи НСЗ Филияли Зомбор, отримали заєднїцку форум схадзку зоз роботодавателями и представителями локалней самоуправи Општини Кула пре промоцию мирох активней политики обезпечованя роботи.

На схадзки представени вкупно 12 явни поволанки вредносци понад 6,5 милиярди котри розписала НСЗ того року 31. януара, а облапя вкупно 20.165 нєзаняти особи на подручую цалей держави, спомедзи котрих аж 2.285 особи зоз инвалидитетом.

Потим презентовани катеґориї нєзанятих особох котри буду мац приоритет на спомнутих явних поволанкох, а то катеґориї особох котрим чежше пренайсц роботу, потим за младих приправнїкох и фаховей пракси, и за особи зоз инвалидитетом.

Пред саму схадзку, присутних привитал и предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Дамян Милянич котри визначел значносц шицких конкурсох и явних поволанкох котри розписує НСЗ.

