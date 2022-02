Нєдзельове змаганє, друга приповедка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци ше за предлуженє ярнєй часци Першенства, фодбалере Русина, внєдзелю 13. фебруара, госцовали у Оджаку и одбавели приятельске змаганє процив екипи з исту назву, дзе процивнїка надвладали з резултатом 3:1 (1:0).

За розлику од прешлонєдзельового дебакла од Кулянцох, тей нєдзелї слика у Оджаку була цалком иншака. На терену фодбалере Русина надбавели домашнїх у шицких фазох змаганя.

На нєдзельовим змаганю у Оджаку треба визначиц ґол младого Саянковича хтори перши затресол мрежу домашнїх, други ґол дал Филип Вуйович, безкомпромисни борец од хторого ше найвецей обчекує добре бависко на штредку терена, а на концу, серию ґолох закончел Дарко Сушич хтори ше помали враца до старей форми.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Андрей Малацко (Деян Чернок), Владан Вуйович, Деян Павлович (Боян Бранкович), Филип Вуйович, Оґнєн Маркович, Янко Кулич (Александар Тома), Неманя Кулич (Дарко Сушич), Матей Саянкович (Деян Будински).

Уж на нєдзелю, 20. фебруара, у плану стретнуце зоз ФК „Гайдукˮ Кула, а змаганє на керестурsким Ярашу почнє на 14 годзин.

