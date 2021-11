Нєдзеля Каритасу за худобних

НОВИ САД – На нєдзелю, 14. новембра, по цалим католїцким швеце ше означує Нєдзеля худобних, хтору папа Франциско установел уж вецей роки, а у нас то источасно и Нєдзеля Каритасу.

Як сообщене на „Ватикан Нюзу”, у порученю за 5. Шветови дзень худобних, хторого ше того року означує 14. новембра, папа Франциско моцно апеловал на християнох и влади у цалим швеце, же би такой и на нови способ интервеновали, бо ше число худобних, тиж пре пандемию, звекшало прейґмирно. Треба же бизме пременєли способ живота, бо себичносц виволує худобство – спозорел папа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)