Нєизвесне у хторим просторе будзе Ружа и кельо днї будзе тирвац

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал рускей култури Червена ружа, 65. по шоре, будзе отримани пияток и соботу, 26. и 27. юния, потвердзене на вчера отриманей схадзки Орґанизацийного одбору Фестивала.

Заплановане же Червена ружа, як и потераз, будзе отримана у дворе Школи Петро Кузмяк и же почнє зоз Змаганьом за найкрасши леґиньски и дзивоцки глас на хторим буду участвовац 11 млади зоз вецей местох у провадзеню Народного оркестру Юлиян Рамач Чамо. Програма ше предлужи зоз Змаганьом нових композицийох у забавним духу, а того року публика будзе мац нагоду чуц дзевец нови шпиванки хтори виведу нашо афирмовани шпиваче у провадзеню забавного Фестивалского оркестру. Перши вечар Фестивала будзе закончени зоз ревиялну часцу, хтора будзе пошвецена Юлиянови Рамачови Чамови и його творчосци, понеже би праве того року було 40 роки як почал робиц у Доме култури Руски Керестур.

Соботу, 27. юния, коло 70 члени дзецинского хору Шкорванчки и солисти виведу осем нови дзецински шпиванки на 58. Червеним пупчу. Потим наступя школяре висших класох основней школи зоз забавнима композициями з Ружох, а провадзиц их будзе бенд Горуци кромплї. Вечар наступя фолклорни ансамбли – дзецински ґрупи, виводзацки и ветеранє, док того року програма Одгуки ровнїни нє будзе отримана.

Медзитим, понеже ище вше нєизвесне зоз кельо средставами Фестивал того року будзе розполагац, бешедоване и о тим же постої можлївосц же тогорочна Ружа будзе отримана у Велькей сали Дома култури же би були менши трошки хтори потребни за технїчне реализованє. Кед ше то случи, концепция би остала иста, алє би Ружа тирвала три днї – пиятково програми би були отримани як и спомнуте, Червене пупче соботу, лєм би наступ фолклорних ансамблох бул отримани треци дзень, нєдзелю, 28. юния.