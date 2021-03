Нєпорозуменя коло звита и плана роботи

НОВИ САД – Роботне цело Проєктни биро Националного совиту Руснацох, вчера у просторийох Руского културного центра отримало штварту порядну схадзку. Схадзка мала штири точки дньового шора, алє шицки би ше могло подвесц под єдну – члени Цела найвецей бешедовали о нєпорозуменю коло поднєшеним Звиту за прешли и Плану роботи за тот рок, як и о одлуки принєшеней на прешлей схадзки Националного совиту Руснацох, кед Звит о роботи у прешлим року и План роботи за тот рок нє прилапени.

На схадзки член Роботного цела Проєктни биро Елемир Джуджар надпомнул же у 2020. року написани 49 нови проєкти. Велї проєкти одбити, цо ше и очековало, бо искуство таке же ше просеково прилапи коло 10 одсто написаних проєктох. Єлена Перкович, член Роботного цела Проєктни биро, з тей нагоди надпомла же у роботи Цела, та и ширше, нєобходни консултациї заинтересованих за одредзени проєкт. Насампредз же шицко цо роби Цело, лєбо цо робя члени поєдинєчно, роби ше за хасен цалей нашей заєднїци. У тим смислу руска заєднїца з роботу Роботного цела Проєктни биро нє може буц нєзадовольна. З тей нагоди надпомла же добре же ше дошло по догварянє коло методолоґиї роботи Проєктного бироа и же нєдостатки хтори обачлїви кед слово о проєктох буду ришени.

У планє за тот рок, пре актуални обставини пре пандемию, конкурованє на вельки конкурси хтори ище вше нєрозписани. Но, пред тим, як предложене на схадзки, би требала буц отримана схадзка зоз предсидателями одборох Националного совиту, дзе би ше одредзело за хтори конкурси буду писани проєкти.

На схадзки присуствовали предсидатель Националного совиту Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбора НС Желько Ковач и секретар НС Таня Арва Планчак.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)