(Нє)правда

Сама дефиниция насилства гутори же то кажди акт унапрямени на другу особу котри ю загрожує физично, психично, сексуално, або економски. Нароком пишем же особа, прето же насилнїк може буц и хлоп, алє може буц и жена. У нашим окруженю то найчастейше хлоп, просто прето же так система функционує. Голєм потераз так було. Части случаї же кед жена економски нєобезпечена, пада до рукох хлопа котри кед зарабя за хлєб постава глава, а жена завиши од нього. Нїч то нє страшне, кед людзе нормални. При велїх то цалком нормално функционує.

Медзитим, часто ше указує же даєдним людзом хиби єден значни фактор, а то самоконтрола. Самоконтрола и самосвидомосц то тото цо нас розликує од животиньох, а боме и указує же кельо зме як дружтво напредовали. Або назадовали. Уж ше нєраз указало же кед даш особи власц и моц, увидзиш яка є наисце. И то ше потвредзує як правило. Теди и приходзи до злохаснованя моци. Моц нє муши буц лєм физична. Насилнїк може буц кажда особа без огляду на роки, статус, уровень образованя, або националносц. Так исто и жертва.

Проблем у тим шицким то поставянє гранїцох. Свидомосц же покля особа може исц и покля ми тей особи дошлєбодзиме же би ишла. Циль самого насилства то контрола над другу особу. У таких случайох насилнїк ше поставя як верховни контролор котри одлучує як будзе поступац. Насилнїк одлучує цо треба робиц, як и цо бешедовац, цо думац. Тоту контролу найчастейше толмачи яґод єдну файту своєй любови, односно прихильносци ґу другому. А тот други заправо жертва.

У случайох насилства, думанє явносци, очивисно, достало примат. Осудзи ше особу такой на перши крочай, без даяких фактох. Прето ту постоя институциї котри маю обовязку ришиц таки ситуациї. Дружтвени мрежи и рижни коментари котри ше зявюю можу наробиц лєм чкоди. Чи жертва насилства треба же би ше ище баржей закопала до жеми бо нє ма потримовку и порозуменє? Цо кед обвинєни(-а) нєвиновати(-а)? Чи вец будзе покарани тот котри обвинює и руца шплях на його/єй мено? Досц то шлїзкаци терен, отворени за манипулацию. И збоку єдних, алє и з боку других. Прето ту хиби самоконтрола. Женом же би ше нє придали стихиї, а хлопом же би ше могли виконтроловац. Без самоконтроли зме лєм животинї, нїч инше.

Явне думанє пласую медиї котри би по правилу требали буц нєутрални, а тужительство (гоч и там єст вшелїячини), треба же би робело свою роботу без уплїву явного думаня. Медзитим, явне думанє ту постава и суд, и кат. Кед явносц пресудзи, вец уж анї нє важне хто жертва, а хто насилнїк. Думанє явносци ту. Як знаме, думанє ма кажде. А же правда зна сцигнуц позно, и то правда. И правда же вец правди нєт.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

