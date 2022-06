Нєпреривно треба укладац, а заробок нєсиґурни

Остатнї мешаци цени поживи и швижого швиньского меса рошню, а купци забриґовани покля цени ище буду роснуц. Тиж и продукователє швиньох забриґовани пре цени покарми и других трошкох хтори ше звекшую, цо значи же нєт тунєй продукциї, а на концу шицко плаци купец. Чи ше у таких тарґовинских условийох виплаци карменє швиньох, гоч и лєм за свойо потреби, свойо видзенє гутори нам Никола Стоєцки зоз Шиду, хтори и тей яри остал вирни своєй традициї же би купел прашата и кармел швинї за жимске кланє.

На початку розгварки Стоєцки нам гварел же тей яри хтора була швижа, дньово, а окреме ноцни температури були нїзши як звичайно, нє понаглял купиц прашата, алє ше на тот крочай одлучел после першомайских шветох. Купел двойо 15 килово прашата по цени од 400 динари за килоґрам живей ваги.

– Цо ше дотика рахунку, треба уложиц коло 400 килоґрами кукурици и 70 килоґрами концентрату по єдней швинї же би мала чежину од 120 до 130 килоґрами. Кукурица тей яри вше драгша, уж прешла 3 500 динари за 100 килоґрами и по єшень сиґурно будзе роснуц и надалєй, а вироятно и концентрат будзе драгши. Медзитим, укладаня тирваю даскельо мешаци и то ми придзе як даяке кредитне финансованє, бо бим нє могол одразу видвоїц вельки пенєж за два викармени швинї – гвари Никола Стоєцки.

Нагадує же кед почнє косидба жита же ше цени дакус буду стабилизовац, алє остава видзиц и яка будзе цена жита. Вшелїяк же ґу трошком треба додац и цену лїкох за швинї и цену услуги ветеринара кед же треба, хаснованє води нїхто анї нє рахує, як и свою вецеймешачну роботу. Тераз одкупна цена швиньох коло 200 динари за килоґрам живей ваги, цо нєдостаточне, бо за позитивну нулу треба же би цена була голєм 270 динари.

Наш собешднїк додава же швиньом през лєто дава и звишок желєняви, траву и други одрутки од овоци, або стари хлєб хтори швинї єдза, так же ше шицко вихаснує, а швинї ище лєпше рошню и напредую.

– Тиж каждого року з єдней швинї предам часц швижого меса або сухих месових продуктох. На тот способ обезпечим пенєж же бим шлїдуюцей яри могол купиц нови прашата и то ми придзе тиж як даяки кредит – гвари на концу Никола Стоєцки.

