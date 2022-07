Нєришено процив екипи зоз Силбашу

СИЛБАШ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 24. юлия, Русин одбавел ище єдно приятельске стретнуце, з тей нагоди госцовал у Силбашу процив екипи „Наша Гвиздаˮ зоз хтору одбавел нєришено 3:3 (1:0).

По сам конєц першого полчасу бависко було приблїжно єднаке, покля у 42. минути над младим Саянковичом нє направени пенал. Одвичательносц копаня пеналу пребера Филип Вуйович алє, нажаль, потрафя горню греду, та Русин на полчас одходзи зоз водством домашнїх од 1:0.

На самим початку другого полчасу домашня екипа з добру акцию ознова звекшує водство на 2:0, а нєодлуга направени ище єден пенал над Русином хтори сиґурно виводзи Филип Вуйович и так зменшує предносц домашнїх на 2:1.

Потим резултат виєдначує схопни Саянкович, а нєодлуга, после швидкей контри по боку, Саянкович враца лабду Сушичови хтори змирено посцигує 3. ґол.

Шлїдуюце приятельске змаганє ше отрима на нєдзелю 31. юлия на 18 годзин на Ярашу, процив екипи ОФК зоз Оджаку.

