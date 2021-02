Нєрозлучни права и обовязки

Од самого снованя, ище од давного 15. юния 1945. року по нєшка, Новинско-видавательна установа „Руске слово” прежила вельки пременки и трансформациї, од пременки назви, орґанизациї, руководства, до пременки снователя и шедзиска. Шицко цо ше случовало у бувшей Югославиї и у терашнєй Сербиї, вельки историйни подїї, пременки у политики, власци и орґанизациї держави, економски кризи и почежкосци у окончованю порядней дїялносци, тиж так залапели и „Руске слово”. У тим кризним периодзе даєдни роки наисце нє були лєгки, чежко ше жило и чежко робело. Медзитим, дзекуюци потримовки держави, хтора вше мала порозуменя за руску националну меншину, алє и велькей пошвеценосци и витирвалосци занятих, Новинско-видавательна установа „Руске слово” витримала, отримала ше, змоцнєла и иснує и далєй. Роботнїки „Руского слова” вше були свидоми своєй одвичательносци, же кельо новини, часописи и кнїжки значни за отримованє руского язика, култури, традициї и вообще, за отримованє вязи медзи Руснацами у жеми и швеце. Праве прето, „Руске слово” од самого початку старало ше нє лєм о своїх виданьох и читательох, алє и о своїх занятих.

Од снованя Установи, та по початок дзеведзешатих, держава ше старала о роботнїцких правох. Кед тота епоха самоуправяня закончена, у „Руским слове” уж на початку транзицийних часох, 18. юлия 1991. року основани Синдикат НВУ „Руске слово”.

Нашо заняти, шицки високо факултетски образовани, наисце професийно робя свою роботу. Споза готових и конєчних продуктох – новинох, часописох, кнїжкох и других виданьох стої велька и орґанизована тимска робота шицких занятих. Шицки роботи повязани и попреплєтани, єдно без другого нє мож, а и попри звекшаного обсягу роботи хтори накладаю нєшкайши часи, заняти маю вецей задлуженя, а и далєй муша буц швидки, професийни и одвичательни. Попри того, живот вше приноши даяки нови нєсподзиваня. Окреме прешлого 2020. року од початку шветовей пандемиї вирусу корона требало ше добре орґанизовац и звикнуц на нови способ роботи. У исти час „Руске слово” пред собу мало вельки циль – преселїц ше до своїх просторийох у Футожскей 2 у Новим Садзе, и то на способ же би анї єдно число новинох, часописох и других виданьох, як и цала административна робота, нє церпело прерви. Цалого прешлого року, а и того понеже пандемия ище вше тирва, заняти указали вельку орґанизованосц, схопносц, витирвалосц, колеґиялносц, и порихтаносц за нови приступ ґу роботи, онлайн и часто без роботного часу.

У своєй порядней роботи Синдикат порядно отримує схадзки зоз своїма членами на хторих ше бешедує о шицких питаньох хтори ше одноша на права и интереси занятих, подписує контракти зоз предавальнями же би ше занятим оможлївело купованє на рати, означує швета и вельки подїї у особним живоце, хвильки як цо то винчанє, народзенє дзецка, одход до пензиї и подобне. За шицки питаня вязани за свою роботу, Синдикат ше консултує и сотрудзує зоз Союзом самостойних синдикатох городу Нового Саду и општинох.

Свидоми о тим же кельо занятим важна потримовка и порозуменє, Синдикат НВУ „Руске слово” и НВУ „Руске слово” ше здружели у намагаю же би у нєй на першим месце були запровадзени солидарносц, гуманосц, родна ровноправносц и єднаки одношеня медзи занятима. Зоз подписованьом Колективного контракту, котри детальнєйше реґулує права и обовязки занятих, Синдикат и Установа окреме остатнїх рокох вєдно робя на витворйованю роботних правох занятих. Понеже нам плаци ище вше на нїзким уровню (пре специфични статус Установи, законски преписаня и финансийни средства) до Колективного контракту, у складзе зоз Законом и финансийнима можлївосцами, унєшени пременки хтори ше одноша на звекшанє цеплого оброку занятих и реґулованє вецей файтох солидарней помоци: солидарна помоц занятим у случаю хороти и рехабилитациї, солидарна помоц за народзенє дзецка, як и помоц пре финансийну нєвигодносц занятих. Даваю ше и дарунки: дзецом занятих за Крачун и Нови рок, женом за Дзень женох (8. марец), а хлопом за Дзень хлопох (19. новембер). Заняти тиж так доставаю и ювилейни награди за 10, 20 и 30 роки роботи (стажу) у Установи у року у котрим виторели ювилейне право.

Окрем того, Управни одбор НВУ „Руске слово” 28. фебруара 2020. року принєсол Правилнїк о наградох и припознаньох Новинско-видавательней установи „Руске слово” на основи котрого ше занятим додзелює награди и припознаня НВУ „Руске слово” (на уровню цалей Установи) за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, колеґиялносц и общи допринос колективу и дружтву. Тиж так ту предвидзени и Награди редакциї новинох „Руске слово” хтору маю право достац шицки заняти и вонкашнї сотруднїки, як и награди других редакцийох котри маю право достац вонкашнї сотруднїки. Награди подрозумюю пенєжну суму, а додзелює ше их кажди други рок, або на кажди пейц роки у зависносци од награди, односно виданя лєбо инстанци хтора ю додзелює.

У остатнї час, кельо законски предписаня и финансийни средства дошлєбодзели, вельо ше поробело на стимулациї, мотивациї и злєпшаню положеня занятого у „Руским слове”. Установа и Синдикат вєдно робя на тим же би плаци занятих були векши, алє розуми ше же за то потребна нова реорґанизация роботи у фирми у складзе зоз часом у котрим жиєме. У наздаваню же нам будуци часи то дошлєбодза, треба ище набавиц нови и модерни средства за роботу, обучиц занятих за роботу у нових технолоґийох и на тот способ исц вше напредок, лапац и тримац крочай зоз сучасним способом информованя и сучасну технолоґию.

„Руске слово” планує ище длуго тирвац, и професийно окончовац свою мисию. Ми завишиме и од ґлобалних трендох и од дружтвених обставинох у держави у хторей робиме и жиєме, алє вельо можеме поробиц и сами. Лоґика ясна – кед заняти задовольни и кед им на роботи добре, буду и продуктивнєйши, и креативнєйши. Партнерске и щире одношенє Синдикату и Установи ґарантує нам єдну файту самоуправи, дзе права и обовязки иду вєдно и нєрозлучни су.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)