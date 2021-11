Нєформалне друженє младих науковцох

НОВИ САД – У просторийох „Руского слова” и Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера дополадня отримане нєформалне друженє орґанизаторох и учашнїкох Пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох хтора отримана у онлайн формату 12. мая того року. Нєдавно з друку вишол и Зборнїк роботох зоз тей конференциї , та вчерайше стретнуце отримане як роботни фриштик лєбо „оловранти” на хторим представени Зборнїк, алє и бешедоване о планох за шлїдуюцу Конференцию, хтора ше отримує на два роки.

Майску Пияту конференцию орґанизовали Новинско-видавательна установа „Руске слово”/Часопис МАК, Завод за културу войводянских Руснацох и нєформалне здруженє Виглєдовацки круг, з потримовку Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету, хтори вєдно и видавателє Зборнїка. У Зборнїку обявени роботи осем авторох – Ани Римар Симунович, Андрея Ороса, Єлени Дудаш, Якуба Павляка, Доротеи Будински, Саши Сабадоша, Марини Сакач и Марини Шлемендер

Директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович визначела же сам факт же Конференцию орґанизую и потримую три водзаци руски институциї гутори же препознате и припознате значенє науково-виглєдовацкей роботи за будучносц нашей заєднїци.

Єден зоз сновательох Виглєдовацкого кругу и Науковей конференциї младих, докторанд Саша Сабадош гварел же, з оглядом же ше на каждей конференциї зявює голєм трецина нових младих учашнїкох, науково-виглєдовацка робота Руснацох ма и капацитети, и потенциял и перспективу, и же то добра драга за формованє будуцей, як наглашел просвищеней рускей елити, хтора годна унапрямйовац нашу заєднїцу у часох и обставинох хтори ше швидко меняю.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)