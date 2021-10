Нєшка акция одношеня кабастого одпаду у Коцуре

КОЦУР – Акция одношеня кабастого одпаду у Коцуре будзе запровадзена нєшка, 15. октобра, з порядним одношеньом шмеца з ґаздовствох, сообщене зоз Явного комуналного подприємства „Комуналєц”.

Апеловане на шицких гражданох же би найпознєйше до 7 годзин винєсли кабасти ствари пред свойо обисца. До кабастого одпаду ше учишлює стари мебель, автомобилски ґуми, тварда пластика, скло и тому подобне.

На гражданох тиж апеловане же би нє виношели будовательни одпад и одпад животиньского походзеня.

