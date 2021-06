У Керестуре акция чисценя базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка будзе уж традицийна, велька роботна роботна акция з котру би требало очисциц керестурски базен з нагоди наиходзацей лєтней сезони.

Поволани шицки заинтересовани же би ше придружели, сход на керестурским базену на 9 годзин. Зоз собу треба вжац алат, дзивчата шпахли, а хлапци лопати, видли або грабелки. После чисценя за волонтерох будзе орґанизовани полудзенок и ошвиженє.

По законченю роботней акциї на 13 г. на базену буду орґанизовани спортски бависка за дзеци возросту од 3 до 6 роки. Плановане же би ше дзеци обеговали и змагали у руцаню лабди до гордова.

Роботну акцию орґанизує Месна заєднїца Руски Керестур у сотруднїцтве зоз Основну и штредню школу зоз домом школярох Петро Кузмяк, ЯКП Руском, Добродзечним огньогасним дружтвом Руски Керестур и Здруженьом спортских рибарох Коляк.

