КУЛА – Шицки гражданє котри ше жадаю вакциновац зоз вакцину Спутнїк В то можу зробиц нєшка на пункту за у Кули, у Младежским доме у улїци Дюру Струґара 54.

Нє треба ше приявйовац нїґдзе, пункт отворени од 8 до 20 годзин, а зоз собу обовязно вжац лєм здравствену карточку и особну карточку.

