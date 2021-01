Нєшка Богоявлєнє Господнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. оца Миколая нєшка ше преславює швето Богоявлєнє Господнє – Трокралї. Будзе и пошвецена вода, алє пре познату ситуацию нє будзе пошвецанє обисцох.

Богоявлєнє Господнє, єдно з найстарших християнских шветох, здогадує на кресценє Исуса Христа на рики Йордан, кед ше Бог у тей хвильки обявел як св. Тройца. Прето ше на тото швето окончує и водошвеценє, а пошвецена вода ше хаснує през цали рок за рижни потреби у церкви и у християнских домох.

Служби Божо на 8 годзин, на 10 велька Служба зоз швеценьом води, и вечар на 17 годзин.

