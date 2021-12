РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка будзе виведзена представа за дзеци у рамикох 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Представа Виволам вам тайну у режиї и адапрациї Ксениї Бодянєц, а у виводзеню школярох керестурскей Основней школи „Петро Кузмякˮ, мала буц виведзена прешлого тижня, алє є премесцена проблем зоз зогриваньом у Доме култури у Руским Керестуре.

Представа почнє на 11,30 годзин у Велькей сали Дома култури.

