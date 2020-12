РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 12,30 на 1. програми РТС-у у емисиї Граждан буду емитовани и прилоги хтори зняти у Руским Керестуре, а на тему крачунских обичайох при Руснацох.

Най здогаднєме, новинарка Вера Раїчевич прилоги зняла у Пасторалним центру Блажена Йосафата, шестрох служебнїцох, у шедзиску Националного совиту Руснацох и на парохиї св. Миколая.

