РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу Националного совиту Руснацох будзе отримана нєшка на 19 годзин прейґ Зум платформи.

На Дньовим шоре будзе предкладанє розподзельованя средствох по Конкурса за орґанизованє манифестацийох у 2022. року, як и розпатранє вимоги Рускей матки за уключованє двох манифестацийох до Календара репрезентативних манифестацийох Руснацох

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)