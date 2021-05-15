Нєшка будзе Медзиокружне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Єденасте Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане нєшка у керестурскей Основней школи (ОШ) Петро Кузмяк за школярох основних школох у хторих порядна настава по руски, як и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури.

На змаганє приявени 44 школяре зоз основних школох зоз 7 руских местох – 27 школяре зоз порядней настави зоз Руского Керестура (15), Коцура (9) и Дюрдьова (3) и 17 школяре зоз виборней настави зоз Нового Саду (8), Кули (3), Бачкей Тополї (4) и Вербасу (2).

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Петро Кузмяк.

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