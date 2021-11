Нєшка будзе означени дзень бебох котри народзени скорей часу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз потримовку и у орґанизациї Месней заєднїци Руски Керестур, а на инициятиву родичох, нєшкайши дзень, 17. новембер Шветови дзень бебох котри народзени скорей часу, символично зоз сходом и друженьом будзе означени и у центру валала од 14 до 15 годзин.

Поволани шицки гражданє, а окреме родичи зоз дзецми же би ше медзисобно подружели, почерали искуства и вєдно дали потримовку шицким бебом котри родзени скорей часу.

Вчера у центру валала з тей нагоди поквачени дзецински ботошки медзи котрима и єдни найменши лилово котри праве символизую беби народзени скорей часу.

