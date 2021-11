КУЛА – У рамикох 28. Културней манифестациї Костельникова єшень, нєшка у Кули будзе отримане Стретнуце рецитаторох Михайло Зазуляк.

Тогорочна остатня програма тей манифестациї почнє на 16 годзин у ОШ Петефи бриґада, у нєпоштредней орґанизациї Руского КУД Др Гавриїл Костельник.

Учашнїки буду подзелєни до трох катеґорийох, як цо то и на урядових смотрох рецитованя на уровню АП Войводини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)