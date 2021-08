Нєшка будзе плановане чисценє базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Чисценє базену, хторе Месна заєднїца наявела за нєшка на 16 годзин, будзе отримане, а пре потреби знїманя популарней емисиї З Тамару у акциї.

Секретар МЗ Михайло Пашо поволал волонтерох и других заинтересованих же би пришли и уключели ше до акциї котра будзе барз важна промоция Руского Керестура у цалей Сербиї.

На акцию треба вжац зоз собу ґумово чижми и мантлу кед будзе падац, младши волонтере можу принєсц шпахли, а старши лопати.

Авторка познатей ТВ емисиї хтора промовує гуманосц, алє и природне и културне богатство нашей жеми, Тамара Ґруїч, влонї нащивела Керестур же би представела руску заєднїцу и його престолнїцу, та тераз ту жада зняц и прилог о базену.

