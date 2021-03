РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзешата схадзка националного совиту Руснацох, котра пре обсяжни дньови шор и предписани епидемиолоґийни мири претаргнута 12. марца, будзе предлужена нєшка и то прейґ Зум апликациї.

Дньови шор остава исти, а отримованє схадзкох прейґ тей апликациї оможлївене дзекуюци вименки Дїловнїка о роботи Националного совиту на прешлей схадзки, а будзе ше третирац як и порядна жива схадзка.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)