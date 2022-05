НОВИ САД – У Руским културни центру нєшка на 17 годзин будзе отримана седма порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро.

Схадзку зволал предсидатель РЦ Проєктни биро Михайло Киш, а на дньовим шоре ше буду анализовац актуални конкурси и проєкти.

