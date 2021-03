НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе нєшка на 14 годзин будзе отримана 4. порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро.

На дньовим шоре находза ше вецей точки, од котрих найзначнєйши Звит о посланих проєктох у 2021. року и розпатранє актуалних конкурсох, апликованє и лобиранє за проєкти.

