ВЕРБАС – Нєшка, 21. априла, у Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше будзе оможлївена вакцинация процив ковиду-19 без без предходного приявйованя, заказованя и чеканя на поволанє за вакцинацию, преноши општински сайт.

У периоду од 8 по 16 годзин шицки заинтересовани гражданє годни прияц китайску вакцину Sinopharm лєбо британску AstraZeneca.

Зоз вербаского Дома здравя поволую шицких заинтересованих гражданох же би вихасновали нагоду прияц вакцину и защицели свойо здравє на найсиґурнєйши способ.

