Нєшка Велька собота, наютре Пасха

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохиянє керестурскей парохиї вчера означели Вельки пияток, нєшка Велька собота, а наютре почина Пасха.

Вчера на 15 годзин у Катедралней церкви було служена Вечурня зоз покладаньом плащанїци до Божого гробу хторе предводзел наш владика кир Георгий Джуджар з домашнїма священїками парохом о. Владиславом Варґом, капеланами о. Владимиром Медєшом, о. Михайлом Шантом, и кулским парохом єромонахом Дамяном Кичом ЧСВВ.

У Вечурнї було вельо вирних котри участвовали у обходу коло церкви зоз плащанїцу на хторей намальоване Исусово цело котру священїки потим „положели” до гробу. Шицки присутни у обходу коло оквеценого гробу циловали плащанїцу.

Домашнї Камерни хор Катедралней церкви св. оца Миколая под руководзеньом Лидиї Пашо шпивал пригодни писнї. Вчера почала и дзевятнїца до Божого милосердия.

До позних вечарших годзинох вирни приходзели помодлїц ше ґу Божому гробу, а можу то зробиц и нєшка през цали дзень по 20 годзин кед почина Пасхалне бдиниє, док рано на 8 годзин служена Єрусалимска утриня.

Наютре перши дзень Пасхи – Воскресенє Христово, Велька ноц. Служби Божо на 8 годзин, а на 10 г, архиєрейска и пошвецанє паскалного єдзеня.

