Нєшка Велька собота у коцурскей парохиї, наютре Велька ноц

КОЦУР – Вчера, на Вельки пияток, у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре, на 15 годзин отримана Вечурня зоз покладаньом плащанїци, хованє Исусово, зоз обходом коло церкви. Служели парох коцурски о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко и о. др Яков Кулич, а присуствовали числени коцурски парохиянє.

Того дня, рано на 8 годзин була Утриня зоз читаньом 12 Страсних євангелийох. На 19 годзин отримана Дзевятнїца до Божого милосердия, а на 20 годзин Єрусалимска утриня, плач Мацери Божей.

У коцурскей парохиї нєшка Велька собота, дзень цихей молитви. На 21 годзин будзе Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом.

Наютре, 2. мая, Велька ноц, Воскресенє Исуса Христа. Перша Служба Божа того дня будзе Дзецинска на 8 годзин, а потим на 10 годзин почнє Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. На 16 годзин будзе Вечурня воскресна.

На Шветли пондзелок, 3. мая, будзе мированє. На 7,10 годзин почнє Утриня, од 8 годзин Мала Служба Божа, потим на 10 годзин Велька Служба Божа, а на 19 годзин Вечарша.

На Шветли вовторок богослуженя буду отримани як и пондзелок.

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