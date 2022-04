Нєшка Вельки пияток и парохияном у Коцуре

КОЦУР – Парохиянє грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре нєшка, 22. априла, означую Вельки пияток, и строги пост. Рано служена Утриня зоз читаньом 12 Страсних євангелийох, а на 15 годзин будзе Вечурня зоз плащанїцу, хованє Исусово.

Тиж, нєшка 19 годзин почнє Дзевятнїца до Божого милосердия, а на 20 годзин Єрусалимска утриня, плач Мацери Божей.

Велька собота, 23. априла, дзень цихей молитви, а од 21 годзин почнє Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом.

На нєдзелю, 24. априла, будзе преславена Велька ноц у коцурскей парохиї. Перша Служба Божа того дня будзе Дзецинска на 8 годзин, а потим на 10 годзин почнє Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. На 16 годзин будзе Вечурня воскресна.

На Шветли пондзелок, 25. априла, будзе мированє. На 7,10 годзин почнє Утриня, од 8 годзин Мала Служба Божа, потим на 10 годзин Велька Служба Божа, а на 19 годзин Вечарша.

На Шветли вовторок богослуженя буду отримани як и пондзелок.

