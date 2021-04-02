РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая нєшка Вельки пияток зоз хторим вирни означую здогадованє на дзень страданя и розпинаня на криж Исуса Христа.

У катедралним храме нєшка на 8 годзин богослуженє Читанє 12 страсних євангелийох праве о тих подїйох, а пополадню на 15 годзин Вечурня и хованє Исуса Христа зоз покладаньом плащаници до гробу. То єдини дзень у року кед ше дзвони нє оглашую, єдино ше под час Хованя оглашує „керепкадло”.

Вирни после Хованя до можу присц до церкви помодлїц ше при Христовому гробу, як и цали дзень през Вельку соботу. После Хованя пред Божим гробом нєшка почина и Дзевятнїца до Божого милосердия.

На Вельки пияток строги пост у єдзеню, того дня ше нє роби чежки роботи, алє ше го препровадзує у цихосци и молитви, а ґаздинї по обичаю фарбя писанки.

На Вельку соботу на 8 годзин будзе Єрусалимска утриня, а на 20 Пасхалне бдиниє – Всеночне з воскресну утриню.

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