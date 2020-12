Нєшка „Гуманитарни крачунски базар” за Панайотов Йована

КОЦУР – Гуманитарни крачунски базар за зберанє помоци за хлапца Панайотов Йована будзе отримани нєшка у Коцуре на пияцу.

Орґанизатор базару пастор коцурскей Євангелскей церкви Александар Суботин и його гуманитарни тим. Заинтересовани треба же би направели колачи, капушнїки, бобальки, а можу и донирац бависка, облєчиво, обуй, крачунски прикраски и на тот способ уключиц ше до акциї.

Пенєж мож донирац и на жиро-рахунок динарски: 160-6000000766301-46, лєбо девизни: EUR 160600000076619864 , а мож уплациц пенєж и прейґ СМС порученя: треба написац 869 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари). На Фейсбуку постої и ґрупа под назву „За Панайотов Йована”, у котрей прейґ гуманитарних лицитацийох тиж мож помогнуц Йованови, а гражданє добрей дзеки можу свой прилог охабиц и у шкатулох котри поставени у предавальньох у Коцуре, Вербаше и Србобрану.

