Нєшка Дзень НВУ „Руске слово“ – читачом даруєме диґитализовани и електронски виданя

НОВИ САД – Нєшка, з нагоди ювилея – 76-рочнїци, Новинско-видавательна установа „Руске слово“ своїм читачом дарує дзепоєдни диґитализовани и електронски виданя на тим ЛИНКУ.

У окремней секциї „Диґитализация“ на сайту Установи, по рокох пошоровани часопис за дзеци „Заградка“ (од 2013. по 2020. рок), часопис за младих МАК (од 2012. по 2020. рок), Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц“ (од 2013. по 2020. рок), як и новини „Руске слово“ (од 2017. по 2020. рок). Тоти часописи мож поопатрац, алє опция за знїманє нє постої.

Тото цо диґитализоване и цо мож безплатно презняц до рахункара у пдф формату то перши виданя новинох „Руске слово“, часописох „Заградка“, МАК, „Шветлосц“ и перши кнїжки.

Ту и дзевец електронски кнїжки, котри розпредати у друкованим виданю и мож их безплатно зняц зоз сайту.

Диґитализация то длугорочни процес у НВУ „Руске слово“, дзе у плану же би ше шицки виданя положело на сайт зоз опцию препатраня и знїманя.

Зоз початком процесу диґитализациї НВУ „Руске слово“ завера свой ювилей три штварцини вику, 75-рочнїцу, котру Установа означовала цали рок.

