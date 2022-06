Нєшка дзень НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – На нєшкайши дзень, пред 77 роками, вишло перше число новинох „Руске слово”. Прето ше тот датум бере як Дзень фирми, гоч установа од теди розвила ище шейсц дїялносци: Часопис за дзеци „Заградка” порушани 1947, видавательство кнїжкох руских авторох розпочане 1961, Часопис „Шветлосц” почал виходзиц 1952, Часопис за младих МАК – 1972, дньова Информативна аґенция и сайт 2006, а Документацийни центер „Руского слова” 2020. року.

Перше число „Руского слова” було – предвиберанкове. Могло би ше повесц же було скромне – лєм штири густо друковани боки новинского формату, з єдну єдину фотоґрафию на насловним боку. А на нєй – Тито.

У тим року НВУ „Руске слово” означи три рочнїци: 75-рочнїцу Часописа за дзеци „Заградка”, 70-рочнїцу Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и 50-рочнїцу Часописа за младих МАК.

